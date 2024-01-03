Анчелотти: если я смогу, то предоставлю сегодня игровое время Гюлеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возвращение турецкого игрока Арда Гюлера в строй.

«Арда Гюлер вернулся и он начал восстанавливать свои былые кондиции. Мы не спешим с его возвращением, у него есть всё время на свете играть этот клуб на протяжении множества лет.

Если я смогу, то предоставлю сегодня игровое время Гюлеру.

У него огромный потенциал, мы в этом не сомневаемся», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

18-летний турок присоединился к мадридскому «Реалу» этим летом из «Фенербахче» за € 20 млн. Но при этом Арда так и не смог дебютировать за испанский клуб из-за постоянных травм в новой команде.

Сегодня, 3 января, мадридский клуб сыграет с «Мальоркой». Начало встречи — в 21:15 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.