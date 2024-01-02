Карло Анчелотти анонсировал возвращение в состав нескольких ранее травмированных игроков

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что ряд игроков, которые ранее были травмированы, восстановились и будут доступны в ближайших играх.

«У нас есть хорошие новости, ведь многие игроки, которые были травмированы, вернулись. Карвахаль, Винисиус и Гюлер вернулись, а Менди и Камавинга присоединятся к команде на следующей неделе. Карвахаль примет участие в завтрашней игре с самого начала. Я ещё не решил насчёт Винисиуса, но он очень здорово проявляет себя на тренировках. Гюлер будет подходить к играм команды постепенно, потому что он долго не выходил на поле», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, завтра, 3 января, в матче 19-го тура Ла Лиги подопечные Анчелотти сыграют с «Мальоркой». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:15 мск.

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