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Тренер «Бёрнли» Компани: в 2024 году мы будем побеждать чаще, я уверен в этом

Тренер «Бёрнли» Компани: в 2024 году мы будем побеждать чаще, я уверен в этом
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Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани полагает, что в новом календарном году его команда будет выигрывать чаще. После 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «бордовые» располагаются на 19-м месте, набрав 11 очков.

«Мы хорошо играли с «Арсеналом» на выезде, с «Ливерпулем» дома. Мне нравится работать с этой командой, с тем составом, что у меня есть. Усердно ли трудятся игроки? Да. Преданы ли они клубу? Не только. Они преданы и сотрудникам клуба, и болельщикам. Моя работа — поддерживать их. Я чувствую, что мы будем побеждать чаще. Верю, что в 2024 году эта команда выиграет больше игр», — приводит слова Компани издание Burnley Express.

Отметим, что в 20 матчах внутреннего первенства сезона-2023/2024 «Бёрнли» добился только трёх побед.

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