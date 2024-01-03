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«Зенит» заплатит € 5 млн наличными за защитника Нино

«Зенит» заплатит € 5 млн наличными за защитника Нино
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Санкт-петербургский «Зенит» заплатит за защитника «Флуминенсе» Нино € 5 млн наличными, сообщает Itatiaia.

По информации источника, «Флуминенсе» и «Зенит» уже начали обмен документами для завершения трансфера. Отмечается, что «Ноттингем Форест» предлагал бразильцам больше денег, но готов был выплачивать их только частями. «Зенит», в свою очередь, заплатит всю сумму единоразово.

В прошлом сезоне бразильский футболист сыграл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и записал на свой счёт две результативные передачи. При этом рыночная стоимость бразильца, по информации интернет-портала Transfermarkt, на данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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