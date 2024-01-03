«Манчестер Юнайтед» отпустит Санчо в «Боруссию» Д, она заплатит за аренду нападающего

Английский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить нападающего Джейдона Санчо в «Боруссию» Дортмунд на правах полугодовой аренды. «Шмели» заплатят «дьяволам», но манкунианцы будут выплачивать игроку часть зарплаты. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, сделка между клубами находится на продвинутой стадии. «Боруссия» хочет, чтобы игрок присоединился к команде в ближайшее время. Напомним, Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере Джейдон уже выступал за «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.