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«Манчестер Юнайтед» отпустит Санчо в «Боруссию» Д, она заплатит за аренду нападающего

«Манчестер Юнайтед» отпустит Санчо в «Боруссию» Д, она заплатит за аренду нападающего
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Английский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить нападающего Джейдона Санчо в «Боруссию» Дортмунд на правах полугодовой аренды. «Шмели» заплатят «дьяволам», но манкунианцы будут выплачивать игроку часть зарплаты. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, сделка между клубами находится на продвинутой стадии. «Боруссия» хочет, чтобы игрок присоединился к команде в ближайшее время. Напомним, Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере Джейдон уже выступал за «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году.

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