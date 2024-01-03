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Радченко: сейчас мы отошли от того, что футбол для болельщиков

Радченко: сейчас мы отошли от того, что футбол для болельщиков
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о состоянии российского футбола. По его мнению, сейчас в футболе отошли от принципа, что игра предназначена для болельщиков и является спортом номер один в России. Также Радченко подчеркнул важность развития детско-юношеского футбола.

«Хотел бы пожелать, чтобы наш футбол никогда не опускал руки, даже в таких ситуациях, в которых мы сейчас находимся. Обязательно надо развивать детско-юношеский футбол и школы. Играть в футбол надо! Прежде всего, удовольствие надо доставлять болельщикам. Мы сейчас отошли от того, что футбол для болельщиков. Он должен оставаться спортом номер один в нашей стране», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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