Переход Нино в «Зенит» позволит «Интернасьоналу» арендовать Ренана — Андраде

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Переход защитника «Флуминенсе» Нино в «Зенит» позволит «Интернасьоналу» завершить сделку по аренде игрока сине-бело-голубых Роберта Ренана. Об этом сообщил журналист Бруно Андраде в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Нино на пути в «Зенит» — это практически «разблокировка», которой не хватало «Интернасьоналу», чтобы арендовать Роберта Ренана. Россияне хотели закрыть позицию защитника, прежде чем отпустить другого», — написал Андраде.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.