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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант трансфера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант трансфера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас»
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе французского полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Об этом сообщил Evening Standart.

По информации источника, игрок рассматривается «Манчестер Юнайтед» в качестве трансферной цели в процессе запланированного обновления состава после завершения сезона-2023/2024. Ранее Олисе подписал четырёхлетний контракт с «Кристал Пэлас» в августе 2023 года, но его новое соглашение предусматривает пункт об отступных, который вступает в силу летом 2024-го. Отмечается, что размер отступных неизвестен, но, вероятно, он будет значительно больше, чем сумма в € 40,4 млн, которая была в его предыдущем контракте с «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Майкл Олисе провёл девять матчей, в которых забил пять мячей и оформил одну голевую передачу.

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