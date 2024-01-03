«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант трансфера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе французского полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Об этом сообщил Evening Standart.

По информации источника, игрок рассматривается «Манчестер Юнайтед» в качестве трансферной цели в процессе запланированного обновления состава после завершения сезона-2023/2024. Ранее Олисе подписал четырёхлетний контракт с «Кристал Пэлас» в августе 2023 года, но его новое соглашение предусматривает пункт об отступных, который вступает в силу летом 2024-го. Отмечается, что размер отступных неизвестен, но, вероятно, он будет значительно больше, чем сумма в € 40,4 млн, которая была в его предыдущем контракте с «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Майкл Олисе провёл девять матчей, в которых забил пять мячей и оформил одну голевую передачу.