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«Боруссия» Дортмунд заплатит «Манчестер Юнайтед» за аренду Санчо € 3 млн

«Боруссия» Дортмунд заплатит «Манчестер Юнайтед» за аренду Санчо € 3 млн
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может стать игроком дортмундской «Боруссии» в ближайшие дни, «шмели» заплатят «красным дьяволам» € 3 млн за аренду футболиста до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщает Bild.

Напомним, ранее сообщалось, что сделка между клубами находится на продвинутой стадии. По информации Фабрицио Романо, манкунианцы будут выплачивать часть зарплаты Санчо. Джейдон перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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