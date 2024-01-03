Защитник «Спартака» Чернов: троечка будет нормальной оценкой за 2023 год

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов оценил 2023 год в исполнении московского клуба. Он поставил красно-белым «тройку».

«Мы максималисты. Думаю, сезон был неровный. Наверное, троечка будет нормальной оценкой. Хотелось бы получше, конечно, чтобы минимум в тройке быть. Но пятое место… Хорошо, что не хуже. Случись в последнем матче с «Крыльями» другой результат, было бы тяжело. Сейчас отстаём от лидера на пять очков, следующая игра с «Зенитом». Посмотрим», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Чернов сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.