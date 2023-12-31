Шоу «Спартака» с девятью голами или разнос «МЮ» 7:0? Выбираем лучший матч 2023 года

2023 год подарил множество классных и эпичных матчей. В нашей памяти осталось огромное количество моментов: от ярких игр в РПЛ до финалов еврокубков. Авторы «Чемпионата» вспоминают самые запоминающиеся для себя встречи года. А вы можете выбрать лучшую из них!
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 7:0, 5 марта, АПЛ (А.Панков, автор и корреспондент «Чемпионата»)
Лучший матч сезона? Ответ очевиден. Много ли вы помните игр за каждый год, когда один топ-клуб не громит — нет, а уничтожает другой топ-клуб, который ещё и является непримиримым соперником?
В 2023-м из подобных матчей выделяется один — «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» — 7:0. На кризисный «Ливерпуль» Клоппа тогда вообще мало кто ставил, потому что «Манчестер Юнайтед» в тот момент был весьма неплох. Но в итоге де Хеа пропустил семь, а у «Ливерпуля» в тот день забивали все и любыми способами. Это реально был концерт, который даже пересмотреть приятно.
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 4:3, 30 апреля, АПЛ (М. Рождественский, зам. редактора отдела «Футбол»)
Бывают такие матчи, на которые смотришь и думаешь только об одном: «Кто придумал этот сюжет? Это же не может происходить само по себе». Похожие мысли присутствовали при просмотре матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Крутое начало от парней Клоппа, два мяча за пять минут, 3:0 к 15-й минуте. В общем, полнейший разрыв. И даже гол Кейна перед перерывом не особо повлиял на ощущение от матча.
А в конце началось. Сначала Сон убежал один на один, а в добавленное время Ришарлисон сравнял. Тут ещё нужен контекст: этот бразильский парень до «Тоттенхэма» рубился за «Эвертон» и сделал всё, чтобы фанаты «Ливерпуля» его ненавидели. Хамские фолы, провокационное поведение, наглость — Ришарлисон в дерби всегда был максимально неудобным и неприятным. И вот матч с «Тоттенхэмом», и «Ливерпуль», ведя 3:0, упускает победу, пропуская решающий гол именно от Ришарлисона. У которого к тому моменту было 0 мячей за сезон в АПЛ. А он ещё и празднует своим унизительным танцем. Катастрофа.
А дальше «Ливерпуль» просто забивает в первой же атаке. И всё — 4:3. Кажется, тот момент, когда даже радоваться уже не получается, потому что эмоционально трудно усидеть на таких качелях. Просто смотришь и смеёшься.
«Манчестер Сити» — «Интер» — 1:0, 10 июня, финал Лиги чемпионов (Н. Паглазов, автор «Чемпионата»)
Финал Лиги чемпионов в Стамбуле ожидался как церемония, на которой трофей по истечении 90 минут вручат «Манчестер Сити». «Интеру» отводилась роль статиста, который поучаствует как исполнитель роли второго плана. Итальянцам повезло с сеткой: на пути к финалу выпадали «Порту», «Бенфика» и «Милан». Не самые сложные соперники. «Сити», например, прошёл «Баварию» и «Реал». Гвардиола шёл за долгожданным «ушастым» – первым в истории для «горожан».
Но как же все ошибались! «Интер» дал бой. Команда Симоне Индзаги выглядела лучше, шокировав соперника. «Сити» не ожидал, что «Интер» сыграет смело, врубит высокий прессинг и пойдёт в атаку. И если бы не шальной удар Родри и плохой день Ромелу Лукаку, то трофей вполне мог отправиться в Милан. «Сити» всё же выиграл долгожданную Лигу чемпионов, а Гвардиола выдохнул. Но встреча полностью перечеркнула ожидания от неё. А неожиданности в футболе всегда привлекают – даже те, которые не завершаются сенсационными результатами.
«Спартак» — «Пари НН» — 5:4, 8 августа, КР (М. Рождественский, зам. редактора отдела «Футбол»)
А чего вообще не было в этом матче? Ладно, кое-чего не было — грязи. Эта игра была больше похожа на добрый и безбашенный мультик. Классен забивает красоту с нерабочей ноги, к 15-й минуте «Спартак» ведёт 2:0, к перерыву — 3:1. А потом выясняется, что это был такой лёгкий разогрев: «Нижний» делает 3:3, Зиньковский забивает четвёртый, но вмешивается VAR, судья отменяет гол, назначает пенальти в пользу «Пари», и вместо 4:3 счёт становится 3:4. А потом «Спартак» забивает два за девять минут и вырывает победу.
И, опять же, всё это без грязи. Без жёстких фолов, без удалений, без бодания с судьями. Когда команда Юрана проигрывает, а он с искренней улыбкой идёт пожимать всем руки, это значит, что кайфанули вообще все. И эмоции, которые бурлили во время матча, хочется пережить заново. Низкое качество футбола? Зато огненный сюжет. Наверное, лучшая реклама Кубка Россия, которая только возможна.
«Урал» — «Спартак» — 3:2, 11 августа, РПЛ (К. Закатченко, автор «Чемпионата»)
Не знаю, можно ли этот матч уверенно назвать лучшим в 2023 году, но он точно был одним из самых запоминающихся. Особенно безумной получилась концовка. 78-я минута — Гильермо Шеттине не попадает в пустой створ (возможно, главный промах всего тура). 81-я минута — Александр Соболев выводит «Спартак» вперёд (2:1) после рикошета от соперника. В этот момент хотелось сказать, что именно так выглядит невезение (если смотреть со стороны «Урала»). А ведь в первом тайме ещё и Даниэль Мишкич не реализовал пенальти.
Но концовка подарила нам драматичную развязку. И на этот раз всё было против «Спартака». В добавленное время красно-белые умудрились не только упустить минимальное преимущество, но и проиграть. Автором победного гола стал вышедший на замену Эрик Бикфалви (появился на 85-й минуте). Пока спартаковцы Илья Свинов и Руслан Литвинов гадали, кто должен быть первым на мяче, ветеран «Урала» технично перебросил вратаря. Вместо победы «Спартак» устроился на 2:3.
В этом матче было всё: нереализованный пенальти, удаление, камбэк, безумная концовка, гол на последних секундах. По итогам «Спартак» впервые в сезоне потерял очки, а «Урал» взобрался на первое место в РПЛ. Может, даже к лучшему, что Шеттине запорол убойный момент. Иначе мы могли не увидеть такого огня на последних минутах.
«Арсенал» — «Борнмут» — 3:2, 4 марта, АПЛ (К. Кринский, зам. редактора отдела «Футбол»)
За 28 минут до финального свистка уйти с 0:2 и вырвать победу красивой банкой от Рейсса Нелсона – тогда мне казалось, что это чемпионский фарт и важные три очка на пути к титулу. Раньше «Арсенал» такие матчи безбожно проигрывал, но в сезоне-2022/2023 косячить, а потом исправляться и вытаскивать игру на морально-волевых стало фишкой команды Микеля Артеты.
Как я извёлся перед телевизором и как кайфовал после убойного гола в последней атаке – не передать словами! Хотелось оказаться на «Эмирейтс», обнять натурально обалдевшего автора мяча и выпить успокоительного. Жаль только, что такие запоминающиеся встречи «Арсеналу» в итоге ничего знаменательного не принесли. Но матч от этого огнеопасным быть не перестал. Чума.
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» — 2:1, 7 октября, АПЛ (Г. Телингатер, автор «Чемпионата»)
Говорят, самый великий матч – победа «МЮ» в финале ЛЧ в 1999 году с голами на 90+1-й и 90+3-й минутах. В каком-то смысле «Юнайтед» удалось себя переплюнуть. В этом году команда тен Хага победила «Брентфорд» с тем же счётом – 2:1. Только на этот раз «МЮ» забил свои мячи на 90+3-й и 90+7-й минутах! Понятно, что обычный матч АПЛ отличается по статусу от финала ЛЧ, но именно по таймингу получилось ещё мощнее.
И тут отдельно – об авторе голов. Внезапно, дубль оказался на счету Мактоминея. Человека, чьё появление на поле получилось в какой-то степени случайным (из-за травмы выбыл Каземиро). Шотландец вышел на поле на 87-й минуте и просто сделал результат. А самое гениальное, что при победном голе ему ассистировал Магуайр. Ещё один человек, от которого летом хотели избавиться, но не смогли.
Россия — Камерун — 1:0, 12 октября, товарищеский матч (Г. Илющенко, автор «Чемпионата»)
Для многих выбор наверняка покажется странным, и в другие годы он на 100% стал бы таковым. Но не в этом. Сборная России не проводила интересных матчей с ноября 2021-го, когда в Хорватии упустила первое место в отборочной группе ЧМ-2022. После — вечное затишье, и конца ему видно не было.
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Катар, Ирак, Египет U23 — при всём уважении, подобные соперники вгоняли в тоску ещё до стартового свистка. Кения и Куба, с которыми команда Карпина сыграла уже после октября 2023-го — та же история. Да, ещё был Иран, но в гостях. Встреча с Камеруном — совсем другое дело.
Домашний матч, заполненные трибуны и соперник, который за год до этого запомнился безбашенным футболом на чемпионате мира. Среди блёклых товарняков данный стал особенным: по антуражу он не слишком отличался от серьёзного официального матча. Да и сама игра смотрелась вполне бодро. Почаще бы так!