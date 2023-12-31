Шоу «Спартака» с девятью голами или разнос «МЮ» 7:0? Выбираем лучший матч 2023 года

Не забываем и про долгожданную ЛЧ для Гвардиолы. Но есть в списке наших авторов и неожиданные игры.

2023 год подарил множество классных и эпичных матчей. В нашей памяти осталось огромное количество моментов: от ярких игр в РПЛ до финалов еврокубков. Авторы «Чемпионата» вспоминают самые запоминающиеся для себя встречи года. А вы можете выбрать лучшую из них!

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.