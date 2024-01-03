Митья Крижан: не хочу возвращаться в Европу. Я получаю удовольствие, живя в России

Словенский защитник «Родины» Митья Крижан заявил о желании провести всю оставшуюся футбольную карьеру в России. По словам игрока, он не хочет возвращаться в Европу, поскольку получает удовольствие от жизни в РФ. Также Крижан отметил высокий уровень зарплат в российском футболе.

«Правда ли, то я хочу играть в России до конца карьеры? Да, я говорил об этом не только агенту, но и семье, девушке, друзьям. У меня нет большого желания возвращаться в Европу, потому что я получаю удовольствие, живя в России. Я в Москве, футбол отличный, зарплаты высокие — особенно если попадёшь в Премьер-Лигу. Я чувствую себя комфортно. Мне просто нравится Россия, и если я закончу карьеру здесь — отлично. Затем, возможно, вернусь жить в Европу. А может, останусь в России, кто знает», — приводит слова Крижана «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Крижан перешёл в «Родину» около года назад. В нынешнем сезоне он провёл за московский клуб 18 игр во всех турнирах. Ранее Митья выступал в чемпионате Словении.