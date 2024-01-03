Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ливерпуля» Ватару Эндо высказался о поездке на предстоящий Кубок Азии

Игрок «Ливерпуля» Ватару Эндо высказался о поездке на предстоящий Кубок Азии
Аудио-версия:
Комментарии

Японский полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо высказался о поездке на Кубок Азии после победы в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:2).

«Смешанные чувства? Да, на самом деле, немного. Но вы знаете, что мне тоже нужно играть за свою национальную команду. Думаю, что последние несколько матчей, которые я провёл за этот клуб, показали, почему я здесь, поэтому я отправляюсь в Катар, надеюсь добиться хорошего результата, а затем вернуться сюда.

Это была огромная победа для нас и хорошее начало 2024 года. Перед игрой мы знали, что «Ньюкасл» — очень физически сильная команда, поэтому мы были готовы терпеть. На мой взгляд, мы справились хорошо.

Мне действительно нравится играть перед болельщиками «Ливерпуля» на «Энфилде». Я просто стараюсь выкладываться на все 100 в каждой игре, и я так счастлив быть здесь. Мы чувствуем себя прекрасно, но это только начало нового года, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и просто стараться готовиться к каждой предстоящей игре», — приводит слова Эндо официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по ожидаемым голам в матче с «Ньюкаслом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android