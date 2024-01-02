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«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по ожидаемым голам в матче с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ по ожидаемым голам в матче с «Ньюкаслом»
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«Ливерпуль» побил рекорд чемпионата Англии по ожидаемым голам в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:2). Показатель команды Юргена Клоппа в этой встрече составил 7,53, сообщает The Anfield Talk в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в составе «Ливерпуля» дубль оформил Мохамед Салах и ещё по разу отличились Кёртис Джонс и Коди Гакпо. За «Ньюкасл» отличились Александер Исак и Свен Ботман.

На данный момент «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 45 очков. Беспроигрышная серия команды в чемпионате Англии составляет 13 матчей. В следующем туре команда встретится с «Борнмутом». Матч состоится 21 января.

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Англия - Премьер-лига . 20-й тур
01 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Салах – 49'     1:1 Исак – 54'     2:1 Джонс – 74'     3:1 Гакпо – 78'     3:2 Ботман – 81'     4:2 Салах – 86'    

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