Антон Бобёр назвал лучших игроков «Крыльев Советов» в 2023 году

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр назвал лучших игроков самарской команды в 2023 году. Он выделил Бенхамина Гарре и Гленна Бейла.

«Есть игроки, которые на определённом этапе показали хороший уровень. Могу сказать про прежнюю команду — Гарре, Бэйл. Салтыков первую половину чемпионата провёл очень качественно. Но сказать, что какой-то один игрок стабильно и качественно провёл этот отрывок, я не могу.

У Солдатенкова был отличный отрезок. Он вернулся из аренды и первый сезон выступает на таком уровне», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место. В следующем матче после возобновления РПЛ подопечные Осинькина сыграют с «Ростовом». Эта встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.