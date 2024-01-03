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Бояринцев объяснил, почему Бонгонда потерял место в стартовом составе «Спартака»

Бояринцев объяснил, почему Бонгонда потерял место в стартовом составе «Спартака»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о том, что новичок красно-белых Тео Бонгонда достаточно быстро потерял место в основном составе команды.

«Его выбил из состава Зиньковский – хороший и качественный футболист. Бонгонда не выдержал конкуренции. Это же не значит, что он плохой. Просто есть игрок, который сильнее на данный момент, и тренер предпочитает его», – приводит слова Бояринцева Metaratings.

Тео Бонгонда стал футболистом московского «Спартака» летом 2023 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Бонгонда принял участие в 16 матчах. Нападающий записал в собственный актив четыре гола и оформил одну результативную передачу.

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