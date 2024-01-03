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«К нему есть много вопросов». Экс-игрок сборной Украины — о Тимощуке

«К нему есть много вопросов». Экс-игрок сборной Украины — о Тимощуке
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Бывший полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Алексей Гай рассказал о своём отношении к ассистенту главного тренера «Зенита», своему соотечественнику Анатолию Тимощуку в контексте геополитической ситуации.

«Анатолий ни разу не высказал своё мнение о происходящих на Украине событиях? К нему есть очень много вопросов. Его позиция вызывает у меня удивление. Он осознанно сделал свой выбор, но мне он непонятен», — цитирует Гая «Украинский футбол».

Напомним, некоторое время назад Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишила его всех титулов. За время профессиональной карьеры игрока Тимощук выступал за «Зенит», «Баварию», а также длительную часть карьеры провёл на Украине.

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