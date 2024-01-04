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Источник: «Локомотив» активно следит за защитником «Аданы» Гравийоном

Источник: «Локомотив» активно следит за защитником «Аданы» Гравийоном
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Турецкий журналист Салим Манав сообщил, что московский «Локомотив» активно интересуется игроком «Аданы Демирспор» Эндрю Гравийоном. Защитником также интересуется греческий «Панатинаикос».

Как сообщает источник, представители клубов будут присутствовать на ближайшем матче «Аданы» с «Истанбулом Башакшехир», который состоится 6 января.

Гравийон родился в Гваделупе и выступает за ее национальную сборную. Также игрок обладает французским гражданством. В возрасте 16 лет он присоединился к «Интеру», но задержался там лишь на год, после чего выступал в «Беневенто» и «Пескаре». Затем центральный защитник вернулся в миланский клуб, но так и не смог сыграть ни одного матча за основную команду.

Перед сезоном-2022/2023 французский «Реймс» приобрёл игрока за € 3 млн, но не смог по-настоящему закрепить в команде и даже отправлялся в краткосрочную аренду в «Торино». Уже прошлым летом французский клуб продал его в «Адану» за € 2,5 млн.

25-летний игрок оценивается порядка € 4,7 млн по версии Transfermarkt.

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