«Бавария» пока не контактировала с Гирасси, сам форвард не хочет быть вторым номером

Мюнхенская «Бавария» пока не связывалась с нападающим «Штутгарта» Серу Гирасси, но осведомлена об условиях, при которых сможет его приобрести. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, при определённых обстоятельствах Гирасси может рассмотреть вариант с переходом в «Баварию» следующим летом. Однако быть вторым после Гарри Кейна Серу не хочет. Напомним, ранее сообщалось, что мюнхенский клуб планирует подписать Гирасси летом, когда в его контакте со «Штутгартом» станет активна опция выкупа за € 20 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний Серу провёл 14 матчей в рамках Бундеслиги и забил 17 мячей. По состоянию на сегодняшний день Гирасси — второй бомбардир внутреннего первенства. Больше него забил только форвард «Баварии» Гарри Кейн (21 мяч). Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость ганского футболиста в € 40 млн. Ранее в своей карьере Серу выступал за такие команды, как «Ренн», «Амьен», «Кёльн», «Осер» и «Лилль».