Стали известны три причины, по которым застопорился трансфер Артура в «Зенит»

Нападающий «Палмейраса» Артур по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Бразильский клуб договорился о переходе игрока в «Зенит» за € 15 млн, однако сделка застопорилась по трём причинам, информирует Lance.

Первая причина — сомнения самого Артура, который не уверен в желании переезжать в Россию из-за климата и разлуки с семьёй. Вторая причина — футболист хочет вернуть себе потерянное место в основном составе «Палмейраса», чтобы доказать свой уровень. Ещё одним фактором, который отдалил Артура от перехода в «Зенит», стала смена агентов игрока.

Отмечается, что российский клуб сохраняет интерес к Артуру, но стороны не спешат искать компромиссы в переговорах. Вероятнее всего, нападающий начнёт подготовку к возобновлению сезона с «Палмейрасом».

В этом сезоне игрок провёл 59 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Артур выступает за «Палмейрас» с 2023 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года.