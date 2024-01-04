В «Зените» назвали «ерундой» информацию о повторе предложения ЦСКА по Граму

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном приобретении защитника тунисского «Сфаксьена» Алаа Грама.

«Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму? Ерунда», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщал, что «Зенит» повторил предложение ЦСКА по Граму. По информации источника, петербуржский клуб был готов заплатить за защитника € 1,8 млн.

В нынешнем сезоне Грам провёл за «Сфаксьен» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с тунисским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.