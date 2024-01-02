ЦСКА согласовал четырёхлетний контракт с защитником «Сфаксьена» Грамом

Защитник тунисского «Сфаксьена» Алаа Грама согласился заключить трудовое соглашение с московским ЦСКА, рассчитанное на четыре года. Об этом сообщает All Transfer в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера составит около € 1,6 млн. Также команды определили, что «Сфаксьен» получит процент от перепродажи защитника в размере 20%. Подчёркивается, что официальное объявление Грама в качестве игрока армейцев является вопросом времени.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что сам игрок рассматривает ЦСКА в качестве приоритетного варианта для развития своей карьеры. Также отмечалось, что московский клуб должен был принять решение по данному трансферу в течение минувших выходных.