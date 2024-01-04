Азмун: когда я перешёл в «Рому», мной были недовольны — но теперь я готов умереть за клуб

Нападающий «Ромы» Сердар Азмун высказался о процессе адаптации в римском клубе.

«Когда я только приехал сюда, фанаты не хотели видеть меня в команде. Я сразу подумал о том, что мне нужно много работать для того, чтобы помочь своему клубу. Теперь я очень рад быть игроком «Ромы» и, как и все мои партнёры, готов умереть за этот клуб», — приводит слова Азмуна Sky Sport Italia.

Напомним, 29-летний футболист перешёл в «Рому» из «Байера» минувшим летом на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Байером» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.