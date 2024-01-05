Экс-тренер «Спартака» Романцев рассказал о сожалениях в своей карьере

Бывший наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, о чём сожалеет в своей тренерской карьере.

«Есть ли что-то, о чём сожалею? Любой проигрыш достоин сожаления. Я знал, что сколько работал, у меня не было команды, которая не могла бы кого-то обыграть.

Не зря говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Тебе дали 20 человек, твоя задача одна — подвести их к игре в оптимальной форме и выиграли её. Если ты этого не сделал, значит нужно думать и ночами не спать», — сказал Романцев в подкасте «Звук» на YouTube-канале ФК «Спартак».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на данном посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионом России и трижды одержали победу в Кубке страны. Также Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».