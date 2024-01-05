Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 4 января, состоялся матч в рамках 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 23:00 мск. Хозяева добились разгромной победы со счётом 6:1.

Гости открыли счёт уже на первой минуте матча. Отличился нигерийский форвард Чуквубуйкем Иквууэмеси. Однако этот гол так и остался единственным для его команды. Футболисты «Ювентуса» сравняли счёт на 12-й минуте. Мяч забил полузащитник Фабио Миретти. На 35-й минуте отличился защитник Андреа Камбьязо, ассистировавший в первом мяче хозяев. Третий гол туринцев на 54-й минуте забил Даниэле Ругани. На 75-й минуте тунисский защитник «Салернинаты» Дилан Бронн отправил мяч в собственные ворота, сделав счёт 4:1. Пятый мяч в ворота гостей на 88-й минуте отправил 18-летний турок Кенан Йилдиз. Шестой гол на 90+1-й минуте на счету американского форварда Тимоти Веа.

В рамках 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» встретиться с «Фрозиноне», ранее выбившим из турнира «Наполи» (4:0).

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Кубок Италии . 1/8 финала
04 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
6 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Иквууэмеси – 1'     1:1 Миретти – 12'     2:1 Камбьязо – 35'     3:1 Ругани – 54'     4:1 Бронн – 75'     5:1 Йилдиз – 88'     6:1 Веа – 90+1'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android