«Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

В четверг, 4 января, состоялся матч в рамках 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Салернитана». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 23:00 мск. Хозяева добились разгромной победы со счётом 6:1.

Гости открыли счёт уже на первой минуте матча. Отличился нигерийский форвард Чуквубуйкем Иквууэмеси. Однако этот гол так и остался единственным для его команды. Футболисты «Ювентуса» сравняли счёт на 12-й минуте. Мяч забил полузащитник Фабио Миретти. На 35-й минуте отличился защитник Андреа Камбьязо, ассистировавший в первом мяче хозяев. Третий гол туринцев на 54-й минуте забил Даниэле Ругани. На 75-й минуте тунисский защитник «Салернинаты» Дилан Бронн отправил мяч в собственные ворота, сделав счёт 4:1. Пятый мяч в ворота гостей на 88-й минуте отправил 18-летний турок Кенан Йилдиз. Шестой гол на 90+1-й минуте на счету американского форварда Тимоти Веа.

В рамках 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» встретиться с «Фрозиноне», ранее выбившим из турнира «Наполи» (4:0).

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.