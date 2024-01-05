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«Барселона» благодаря пенальти на 93-й минуте вырвала победу в матче с «Лас-Пальмасом»

«Барселона» благодаря пенальти на 93-й минуте вырвала победу в матче с «Лас-Пальмасом»
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Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Лас Пальмас» принимал «Барселону». Встреча прошла в Лас Пальмасе на стадионе «Гран-Канария» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 12-й минуте игры Мунир Эль-Хаддади вывел хозяев вперёд. На 56-й минуте счёт в матче сравнял форвард «Барселоны» Ферран Торрес. На 93-й минуте «Барселона» реализовала пенальти, благодаря точному удару Илкая Гюндогана.

Таким образом, «Барселона», набрав 41 очко в 19 матчах осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас Пальмас» (25) остался на десятом месте в турнирной таблице. Лидируют «Реал» и «Жирона» с 48 очками.

Следующий матч команды проведут 7 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании. «Лас Пальмас» в дерби Канарских островов сойдётся с «Тенерифе». «Барселону» ждёт выезд к «Барбастро» из Сегунды РФЕФ (4-й дивизион).

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет
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