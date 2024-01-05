«Арсенал» подал жалобу в судейскую комиссию по поводу частых фолов на Букайо Сака

Портал Daily Mail сообщил, что «Арсенал» подал жалобу в судейскую коллегию PGMOL по поводу того, что футболисты часто фолят на вингере команды Букайо Сака.

Букайо является третьем игроком в нынешнем сезону по количеству собранных фолов — 87. Опережают его только игрок «Кристал Пэлас» Джордан Айю (117) и полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс (92).

Аргумент лондонского клуба состоит в том, что судьи запаздывают с тем, чтобы выдавать жёлтые карточки игрокам, которые фолят на Сака. Обеспекоенность «канониров» состоит в том, что англичанин может усугубить свои проблемы со здоровьем. В прошлом сезоне вингер испытывал проблемы с ахиллом.

В нынешнем сезона Сака принял участие в 26 матчах за английский клуб, где отметился девятью голами и 12 результативными передачами.

Материалы по теме The Mirror: «Арсенал» хочет найти замену Зинченко в зимнее трансферное окно

Аарон Рамсдейл ворует ёлочные игрушки с базы «Арсенала»