«Они думают, что в бразильских клубах работают идиоты». Фанаты — о переходе Нино в «Зенит»

Болельщики бразильских и европейских команд в Reddit отреагировали на переход капитана «Флуминенсе» Нино в «Зенит».

«Принять это решение хуже, чем за последние годы. Ты не только не играешь в Лиге чемпионов, но и европейские команды не могут тебя приобрести. Это признание того, что пришло время копить деньги, а твоя карьера не будет развиваться. Глупое решение», — написал пользователь mechanical_fan;

«Либо эти русские из «Зенита» так хорошо общаются, либо у бразильских клубов отрицательный IQ для переговоров (возможно, и то, и то). «Коринтианс» устал от обмана этого клуба и теперь пытается подписать игроков из «Флуминенсе», — отреагировал фанат с ником Lusatra;

«Они думают, что в бразильских клубах работают идиоты. Когда «Фламенго» пытался подписать Вендела и Клаудиньо, то «Зенит» каждый раз делал абсурдный запрос, который включал игрока академии нашей команды», — ответил OxilLituni;

«От Рио до Москвы. При всём уважении я бы предпочёл играть во втором английском дивизионе или остаться в «Флуминенсе». «Зенит» из Санкт-Петербурга? Тем более, там ещё холоднее», — написал ronil_wazlib;

«Cтранный трансфер. R$ 25 млн (€ 4,6 млн. — Прим. «Чемпионата») — мало, чтобы попрощаться с одним из главных звеньев команды», — возмутился darknessteq;

— мало, чтобы попрощаться с одним из главных звеньев команды», — возмутился darknessteq; «Это была его сумма выкупа. Он всё равно не хотел продлевать контракт и планировал уйти», — ответил ему пользователь jggomes14.

О переходе Нино в стан действующего чемпиона России было объявлено в ночь с 4 на 5 января. 26-летний защитник подписал с новой командой контракт на 4,5 года. Он стал девятым бразильским игроком в составе «Зенита», включая заигранного за сборную России Марио Фернандеса и находящегося в аренде Роберта Ренана.