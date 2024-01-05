«Зенит» объявил о переходе Нино из «Флуминенсе»

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» официально объявила о переходе бразильского защитника Нино из «Флуминенсе». Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Фото: ФК «Зенит»

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.