«Флуминенсе» попрощался с защитником Нино, который переходит в «Зенит»

Бразильский клуб «Флуминенсе» попрощался с защитником Нино, который переходит в питерский «Зенит».

Сумма трансфера Нино в «Зенит» составила € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в € 11 млн.

«Нино, футбольный клуб «Флуминенсе» выражает тебе только благодарность. Твой путь здесь сделал тебя одним из величайших защитников в истории этого клуба. Мы желаем тебе успехов на новом поприще, капитан. Здесь всегда будет твой дом», — написано в официальной соцсети клуба.

Нино выступал за «Флуминенсе» с января 2020 года. За это время защитник провёл за клуб 239 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с командой Нино выиграл Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Бока Хуниорс» (2:1 — ДВ).

В сезоне-2022/2023 Нино сыграл 55 матчей, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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