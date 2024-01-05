«Кого они пытаются обмануть?» Широков — о проведении матчей РПЛ в сильные морозы

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита», «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался по поводу проведения матчей Российской Премьер-Лиги в условиях сильного мороза и снегопадов. Напомним, перед зимним перерывом в сезоне-2023/2024 несколько игр РПЛ прошли в сложнейших погодных условиях, и некоторые стадионы оказались к этому не готовы. После этого система проведения чемпионата «осень-весна» подверглась критике, а главный тренер «Ростова» Валерий Карпин даже назвал «дебилами» тех, кто принимает решение играть в условиях сильнейшего снегопада.

«Хоть убейте, но я не понимаю смысла игр ЦСКА – «Ростов», «Локомотив» – «Зенит». Да, футболистам ещё более-менее нормально играть в таких условиях, но никто почему-то о зрителях не думает. При этом все кричат в голос: «Мы хотим видеть зрителей на трибунах!» Оно и видно. Люди изначально знали, что будет минус 20, но вот им во что бы то ни стало необходимо было провести эти матчи. Кого они пытаются обмануть, ставя термометр на уровень поля?

Только у «Зенита» есть стадион с крышей? Когда мы строили стадионы к 2018 году, почему этот момент никто не предусмотрел? Как говорят, это плюс 10-15 процентов к стоимости стадиона. Я не думаю, что это космические деньги. Они бы окупились все. ЦСКА, «Спартак» строили новые стадионы – чего они не позаботились?» — приводит слова Романа Широкова Metaratings.

Напомним, в статусе лидера РПЛ на зимний перерыв ушёл «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион страны, «Зенит», на второй строчке (36 очков).