Широков: российский футбол деградирует с 2013 года

Бывший футболист «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Роман Широков высказался о снижении уровня российского футбола в условиях изоляции. По его мнению, деградация футбола в России началась задолго до отстранения от международных турниров.

«Сборная должна существовать вне зависимости от того, с кем она играет. Она должна выходить и показывать максимальный результат. Каких-то иных дискуссий не может быть на этот счёт.

Сильно ли снизился уровень РПЛ за полтора года СВО? Не за полтора года – мы с 2013 года потихоньку деградируем. Это связано с общим уровнем подготовки футболистов», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Отстранение продолжается по сей день. Аналогичная картина наблюдается и во многих других видах спорта.