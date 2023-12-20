Колонка Дмитрия Зимина о концентрации российского футбола на себе и выработке хотя бы какой-то самодостаточности.

УЕФА или Азия — какая разница? Россия не будет играть, поэтому думать надо о другом

Это больше похоже на модное внутрироссийское развлечение: если раньше перед Новым годом чиновники РФС ставили амбициозные задачи, то теперь выбирают государственно-футбольный курс. Решают, с кем идти вперёд: с Европой или с Азией.

В декабре прошлого года этот вопрос серьёзно обсуждался. Было чуть ли не голосование. Искали аргументы «за» и «против». В какой-то момент показалось, что сторонников укрепления связей с Азией даже больше. Некоторые клубы публично выступали за переход в новую конфедерацию. Все ждали исполкома. И потом – речи Александра Дюкова. Руководитель сообщил, что никаких резких движений не будет. Переход возможен, но не сейчас.

Окей. Все молчаливо кивнули. Некоторые коллеги накинулись на президента с вопросами в духе: как же так? Ведь в Европе мы никому не нужны! Дюков был хладнокровен и пытался искать аргументы, даже когда их почти не оставалось. Но решение было принято. 2023 год мы провели в УЕФА.

За это время:

– сборную России U17 вернули к соревнованиям. Решение поддержали в УЕФА и ФИФА. Правда, для участия не нашли технического решения. Сейчас это подаётся как не такой важный фактор, но ни одного официального матча команда так и не провела;

– Сергея Карасёва позвали потренироваться с коллегами из Европы. Он съездил на сбор, но не получил ни одного официального назначения. Теперь аккуратно говорит, что возможность возвращения к работе существует. Но непонятно, когда это случится;

– несколько клубных менеджеров или сотрудников РФС получили места в разных европейских структурах. Александр Дюков, например, остался в исполкоме УЕФА.

Ещё РФС продолжил получать разные гранты от УЕФА. Сохранил за собой право выдавать тренерские лицензии с категорией УЕФА. В общем, всё формальное взаимодействие продолжается.

Александр Дюков на заседании УЕФА Фото: EFA via Getty Images

Что мы ждём от следующего года с учётом того, что РФС в этот раз снова решил не дёргаться? Видимо, продолжения поиска технических решений. Наивно рассчитывать, что завтра Александер Чеферин или Джанни Инфантино выйдут к трибуне и скажут: «Мы просим прощения. Это была ошибка. Россия – снова полноценный член семьи УЕФА и ФИФА».

Кажется, европейские чиновники дали чёткий сигнал: до окончания боевых действий на территории Украины рассчитывать на изменения глупо. То есть отбор на ЧМ-2026, скорее всего, пройдёт без участия сборной России. Есть сомнения и в перспективах квалифицироваться на Евро-2028.

Некоторые до сих пор предлагают бежать в Азию. Настойчиво и решительно. Но Дюков всё это время повторяет одну и ту же мантру. А её будто бы никто не слышит. Если кратко – сборная России забанена на уровне ФИФА. Значит, в Азии, Европе или Латинской Америке сборные не имеют права участвовать в отборах. По внутренним соревнованиям конфедерации сложнее. Но опять же – кто сказал, что в Азии с нами готовы играть? Сейчас это не более чем домыслы. Очевидно, ничего хорошего там нас не ждёт. Всё то же самое – азиатские чиновники будут искать решения.

Это и правда напоминает замкнутый круг. Но работать нужно даже в нём. И лучшее, что РФС и все остальные могут сделать сейчас — повысить интерес к внутренним соревнованиям. Повлиять на создание привлекательных и сильных профессиональных лиг. Есть США, на которые смотреть в России не принято, но все так или иначе смотрят. Почти уверен, местным болельщикам по барабану на какие-то внешние турниры. И это нормально – когда есть сильные и независимые лиги внутри (теперь там это и футбол), уже смотришь на остальных без всякой зависти. Вот к чему надо идти сейчас. К выработке хоть какой-то самодостаточности.

Это одна из немногих открытых опций. Сделайте нормальные стадионы в регионах, чтобы на них не было стыдно смотреть. Придумывайте крутые ивенты, развивайте внутренних звёзд без призывов немедленно уезжать, создавайте комфортные условия для крутых легионеров, усиливайте футбольную экономику, привлекайте спонсоров – все прекрасно знают базовые пункты, чтобы стало хорошо. Может, тогда пора их наконец реализовывать?

А числиться в Европе, в Азии или Южной Америке — какая разница? С УЕФА это хотя бы предсказуемо, понятно и финансово выгодно.

Уйдём в Азию – окей. Тоже без разницы. Концентрация должна быть на себе.