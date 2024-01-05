Булыкин: после перерыва «Зенит» вновь сможет обосноваться на первом месте

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о турнирной интриге в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Во второй части сезона РПЛ хотелось бы конкуренции в борьбе за первое место. Приятнее же смотреть, когда в какой-нибудь Англии или Германии идёт битва за первую строчку. Хотелось бы, чтобы у нас тоже были битвы за чемпионство до последних туров, а принимали в этом участие четыре или пять команд. Тогда наш уровень футбола будет расти. Ещё хотелось бы, чтобы уровень нашего футбола был повыше.

В первой части сезона была интрига. Но, думаю, после перерыва «Зенит» вновь сможет обосноваться на первом месте. По бюджету, легионерам и длине скамейки вряд ли кто-то сможет с ними конкурировать. «Зениту» это нравится — пусть тратят большие деньги и опять становятся чемпионами. Я считаю, что главное — воспитывать своих футболистов и делать конкурентный чемпионат, чтобы все были довольны», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.