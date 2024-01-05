Игрок «Венеции» Черышев высказался об уровне футбола в России в условиях санкций

Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев поделился мыслями о влиянии санкций на уровень российского футбола. Напомним, в конце февраля 2022-го Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

«Понятно, что меньше иностранцев хотят ехать в российский чемпионат, наверное, потому что нет еврокубков. С другой стороны, это может повлиять позитивно на развитие молодых ребят, которые подтянутся при наличии игрового времени. Я думаю, это хороший момент, нужно его использовать во благо. Надеюсь, что у многих российских ребят получится заиграть на самом высоком уровне в РПЛ. Потом и сборная будет от этого сильнее.

Хочется, чтобы это побыстрее закончилось, конечно. Чтобы и наши клубы, и сборные вернулись на международные турниры», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

33-летний Денис Черышев на протяжении 26 лет (с 1996 по 2022 год) выступал за молодёжные и взрослые испанские клубы. С 2002 по 2016 год полузащитник находился в системе «Реала». С мадридцами хавбек стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2015/2016. За «Венецию» россиянин выступает с 2022 года. Ранее в своей карьере российский полузащитник также играл за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».