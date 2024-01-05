«ПСЖ» интересен Бруно Гимарайнс, парижане готовы заплатить за хавбека € 115 млн

Французский «ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсу и готов заплатить за футболиста € 115 млн, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, лично главный тренер парижан Луис Энрике заинтересован в сотрудничестве с Бруно. Отмечается, однако, что «Ньюкасл» не хочет расставаться с футболистом, который присоединился к клубу в 2022 году из «Лиона».

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 85 млн. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провёл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. В прошлой кампании футболист набрал девять очков по системе «гол+пас» (четыре забитых мяча и пять ассистов).