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«Никто не может играть, как Мо». Клопп — об отъезде Салаха в сборную из «Ливерпуля»

«Никто не может играть, как Мо». Клопп — об отъезде Салаха в сборную из «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об отъезде Мохамеда Салаха в сборную Египта, которой в этом месяце предстоит играть в рамках Кубка африканских наций.

«Мы знаем, что у нас есть варианты в атаке. Но никто не может играть так, как это делает Мо. Это невозможно. По этой причине мы должны найти другой способ и использовать навыки оставшихся в клубе игроков. В этом и заключается наша идея. Хотел ли бы я играть без Салаха? Нет. В прошлом не так часто нам приходилось делать это, но иногда такое случалось. Я уверен, что мы найдём способ справиться с его отсутствием, но в матче с «Арсеналом», конечно, нам бы хотелось иметь такого игрока в обойме», — приводит слова Клоппа This is Anfield.

С «Арсеналом» в матче третьего раунда Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет в это воскресенье. Мохамед Салах в 20 матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

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