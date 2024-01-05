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Радченко рассказал, какие позиции стоит усилить «Зениту» зимой

Радченко рассказал, какие позиции стоит усилить «Зениту» зимой
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением, какие позиции стоит усилить сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно этого сезона.

«Зениту» надо укрепляться, проблемные позиции есть. Думаю, по одному игроку в каждой линии надо приобрести. Нужен центральный защитник, игрок в середину поля и нападающий. Минимум три человека не помешали бы», — сказал Дмитрий Радченко в беде с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 первую позицию в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков в 18 матчах чемпионата. На второй строчке в турнирной таблице располагается действующий чемпион России — «Зенит» (36 очков).

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