Радченко рассказал, какие позиции стоит усилить «Зениту» зимой

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением, какие позиции стоит усилить сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно этого сезона.

«Зениту» надо укрепляться, проблемные позиции есть. Думаю, по одному игроку в каждой линии надо приобрести. Нужен центральный защитник, игрок в середину поля и нападающий. Минимум три человека не помешали бы», — сказал Дмитрий Радченко в беде с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 первую позицию в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков в 18 матчах чемпионата. На второй строчке в турнирной таблице располагается действующий чемпион России — «Зенит» (36 очков).