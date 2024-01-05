Новые инвесторы «Юнайтед» хотят установить в клубе стандарты, которые были при Фергюсоне

Джим Рэтклифф, являющийся председателем совета директоров компании Ineos, которая приобрела 25% акций «Манчестер Юнайтед», а также спортивный директор Ineos Дэйв Брейлсфорд посетили тренировочную базу «красных дьяволов» в Кэррингтоне, где встретились с главным тренером команды Эриком тен Хагом и персоналом клуба. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что в ходе данных встреч Рэтклифф и Брейлсфорд сообщили сотрудникам «Манчестер Юнайтед», что цель их проекта заключается в том, чтобы установить в клубе высокие стандарты, которые существовали в период работы сэра Алекса Фергюсона, а также вернуть тот же успех, который был при шотландском специалисте.

Подчёркивается, что Рэтклифф провёл личную беседу с тен Хагом, о подробностях которой неизвестно.

Напомним, Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» в период с 1986 по 2013 год. За этот период «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, четыре раза завоёвывал Кубок английской лиги, 10 раз выигрывал Суперкубок Англии, дважды становился обладателем Лиги чемпионов.