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Арбитр Карасёв назвал самые запоминающиеся матчи первой части сезона

Арбитр Карасёв назвал самые запоминающиеся матчи первой части сезона
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Российский арбитр Сергей Карасёв высказался о судействе в первой части сезона-2023/2024.

«В целом 18 туров РПЛ прошли нормально, у нас новый руководитель, мы вернулись полностью на путь УЕФА, прежде всего это касается вмешательств VAR. Сейчас они происходят только в случае явных ошибок, вмешательств стало меньше, динамики в игре стало больше. В последние несколько лет от судей требовали давать бороться, я думаю, что сейчас нам это удаётся. Если говорить обо мне, то я очень рад, что мне доверяют большие матчи. А итоги будем подводить в самом конце чемпионата, потому что, сами знаете, в весенней части совсем другой чемпионат, как будто стадия плей-офф, где каждая игра финальная.

Самые запоминающиеся игры первой части сезона? В чемпионате я выделю последнюю игру «Краснодар» — ЦСКА. Прежде всего потому, что был полный стадион, что не всегда увидишь. Такой же был матч «Зенит» — «Краснодар», тогда тоже в Петербурге было порядка 50 тысяч. То, что мы видели всегда на матчах Лиги чемпионов или Лиги Европы, когда по 50 тысяч зрителей приходят на игру. При таком скоплении и играется, и судится лучше», — приводит слова Карасёва ТАСС.

В текущем сезоне Сергей Карасёв работал и на матчах чемпионата Саудовской Аравии. 30 ноября в качестве главного арбитра он отработал встречу 15-го тура саудовской Про-Лиги «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6). 2 декабря в качестве арбитра VAR Карасёв обслужил игру «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак» (1:0).

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