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«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, победив «Бёрнли» с минимальным счётом

«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, победив «Бёрнли» с минимальным счётом
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Бёрнли». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 1:0.

Победу «Тоттенхэму» принёс защитник Педро Порро, который отличился на 79-й минуте.

Матчи 1/32 финала Кубка Англии проходят с 4 по 8 января. Ранее первым участником 1/16 финала стал «Фулхэм», который обыграл «Ротерхэм» (1:0). Другие две встречи завершились вничью. Победитель турнира получит путёвку в Лигу Европы УЕФА сезона-2024/2025. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/32 финала
05 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Порро – 78'    
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