Миранчук с высшей оценкой попал в символическую сборную 1/8 Кубка Италии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук оказался в символической сборной 1/8 финала Кубка Италии по версии SofaScore. Футболист попал туда с самой высокой оценкой из всех — 9,9.

Сборная 1/8 финала Кубка Италии по версии SofaScore

Вратарь: Федерико Равалья («Болонья»).

Защитники: Тео Эрнандес («Милан»), Данило («Ювентус») и Никола Миленкович («Фиорентина»).

Полузащитники: Рикардо Соттиль («Фиорентина»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Гендузи («Лацио») и Андреа Камбьязо («Ювентус»).

Нападающие: Шарль Де Кетеларе («Аталанта»), Лука Йович («Милан») и Алексей Миранчук («Аталанта»).

Четвертьфиналы Кубка Италии пройдут с 9 по 11 января. «Аталанта» Миранчука сойдётся с «Миланом». Матч пройдёт 10 января.