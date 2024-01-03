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«Аталанта» — «Сассуоло» — 3:1: голевая передача Миранчука, дубль Де Кетеларе, обзор матча, 3 января 2024, Кубок Италии

Миранчук творит магию в «Аталанте»! Какие же волшебные голы сделал Алексей. Видео
Константин Кринский
Миранчук творит магию в «Аталанте»!
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На счету россиянина предголевой пас, ассист и забитый мяч!

«Аталанта» провела первый матч в Кубке Италии – клуб из Бергамо обыграл «Сассуоло» (3:1). Алексей Миранчук провёл на поле практически всю встречу и стал одним из лучших на поле. На счету россиянина предголевой пас, ассист и забитый мяч. Но обо всём по порядку.

Кубок Италии . 1/8 финала
03 января 2024, среда. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Де Кетеларе – 24'     2:0 Де Кетеларе – 63'     3:0 Миранчук – 71'     3:1 Болока – 90+5'    

Джан Пьеро Гасперини не особо жалует Алексея Миранчука. Россиянин больше сидит на лавке, чем играет. Поэтому Кубок Италии для полузащитника – отличная возможность получить практику и доказать тренеру, что тот ошибается. Глобально россиянин это и продемонстрировал: весь вопрос, произвело ли это впечатление на специалиста.

«Аталанта» доминировала на протяжении всей встречи, но делала это спокойно и размеренно. Моментов у ворот «Сассуоло» возникало немного, но они ровным слоем размазались по таймлайну игры. Счёт хозяева открыли на 24-й минуте силами Шарля Де Кетеларе. Бельгиец, затухший в «Милане», перезапускает карьеру в клубе поскромнее – и у него получается. Голевую атаку начал Миранчук: навесил на дальнюю штангу, откуда Марио Пашалич скинул на Де Кетеларе, который двумя касаниями, не кладя мяч на газон, с разворота положил в ближний. Очень красиво.

Алексей Миранчук и Шарль Де Кетеларе

Алексей Миранчук и Шарль Де Кетеларе

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Алексей мог забить главный гол сезона: после прострела партнёра на ближнюю штангу Миранчук крутанулся в воздухе практически на 360 градусов и пяткой переправил мяч в ворота. Каким-то невероятным образом он влетел в перекладину и отскочил в поле. Это было что-то на языке Денниса Бергкампа.

Соперник противопоставить ничего не мог. «Аталанта» продолжала вести игру и после перерыва забила снова. Поучаствовали все те же лица, только немного в другой последовательности. Теперь атаку на 63-й минуте начал уже Пашалич, затем мяч в штрафной получил Миранчук и красиво оставил его Де Кетеларе, который оформил дубль. Разыграли настолько эффектно, что запахло клубом уровня Лиги чемпионов!

Но на этом россиянин не успокоился. На 72-й минуте Миранчуку ассистировал Де Кетеларе. Бельгиец, можно сказать, вернул должок. А Алексей стильно пробил в дальний – у Алессио Краньо не было шансов.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Интересно, что до финального свистка Миранчук мог оформлять и дубль, и даже хет-трик, но везение было не на стороне полузащитника. Приятно, что Гасперини убрал игрока с поля только на 88-й минуте: ведь надо признать, что Алексей внёс большущий вклад в победу «Аталанты» в Кубке Италии.

В концовке команда Гасперини всё-таки пропустила – уже без Миранчука на поле. Хозяева явно расслабились и дали Даниэлю Болоке пробить за несколько секунд до конца встречи. В четвертьфинале турнира клуб из Бергамо встретится с «Миланом».

Как сыграл соперник «Аталанты» по четвертьфиналу Кубка Италии:
«Милан» забил гол-шедевр в Кубке Италии. Феноменальный проход через полполя! Видео
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