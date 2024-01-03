Миранчук творит магию в «Аталанте»! Какие же волшебные голы сделал Алексей. Видео

«Аталанта» провела первый матч в Кубке Италии – клуб из Бергамо обыграл «Сассуоло» (3:1). Алексей Миранчук провёл на поле практически всю встречу и стал одним из лучших на поле. На счету россиянина предголевой пас, ассист и забитый мяч. Но обо всём по порядку.

Джан Пьеро Гасперини не особо жалует Алексея Миранчука. Россиянин больше сидит на лавке, чем играет. Поэтому Кубок Италии для полузащитника – отличная возможность получить практику и доказать тренеру, что тот ошибается. Глобально россиянин это и продемонстрировал: весь вопрос, произвело ли это впечатление на специалиста.

«Аталанта» доминировала на протяжении всей встречи, но делала это спокойно и размеренно. Моментов у ворот «Сассуоло» возникало немного, но они ровным слоем размазались по таймлайну игры. Счёт хозяева открыли на 24-й минуте силами Шарля Де Кетеларе. Бельгиец, затухший в «Милане», перезапускает карьеру в клубе поскромнее – и у него получается. Голевую атаку начал Миранчук: навесил на дальнюю штангу, откуда Марио Пашалич скинул на Де Кетеларе, который двумя касаниями, не кладя мяч на газон, с разворота положил в ближний. Очень красиво.

Алексей Миранчук и Шарль Де Кетеларе Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Алексей мог забить главный гол сезона: после прострела партнёра на ближнюю штангу Миранчук крутанулся в воздухе практически на 360 градусов и пяткой переправил мяч в ворота. Каким-то невероятным образом он влетел в перекладину и отскочил в поле. Это было что-то на языке Денниса Бергкампа.

Соперник противопоставить ничего не мог. «Аталанта» продолжала вести игру и после перерыва забила снова. Поучаствовали все те же лица, только немного в другой последовательности. Теперь атаку на 63-й минуте начал уже Пашалич, затем мяч в штрафной получил Миранчук и красиво оставил его Де Кетеларе, который оформил дубль. Разыграли настолько эффектно, что запахло клубом уровня Лиги чемпионов!

Но на этом россиянин не успокоился. На 72-й минуте Миранчуку ассистировал Де Кетеларе. Бельгиец, можно сказать, вернул должок. А Алексей стильно пробил в дальний – у Алессио Краньо не было шансов.

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Интересно, что до финального свистка Миранчук мог оформлять и дубль, и даже хет-трик, но везение было не на стороне полузащитника. Приятно, что Гасперини убрал игрока с поля только на 88-й минуте: ведь надо признать, что Алексей внёс большущий вклад в победу «Аталанты» в Кубке Италии.

В концовке команда Гасперини всё-таки пропустила – уже без Миранчука на поле. Хозяева явно расслабились и дали Даниэлю Болоке пробить за несколько секунд до конца встречи. В четвертьфинале турнира клуб из Бергамо встретится с «Миланом».