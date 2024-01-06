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«Кроме разговоров, нужно ещё и уровень показывать». Тренер «Клужа» ответил Коноплянке

«Кроме разговоров, нужно ещё и уровень показывать». Тренер «Клужа» ответил Коноплянке
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Главный тренер румынского «ЧФР Клуж» Андреа Мандорлини прокомментировал скандальный уход из команды украинского полузащитника Евгения Коноплянки. Экс-игрок сборной Украины получил порцию критики.

«Я думаю, что легко говорить после случившегося. Я искренне желаю ему удачи, которой он здесь не имел. Кроме разговоров, нужно ещё и показывать свой уровень, когда пришло время. Мне больше нечего добавить», – цитирует Мандорлини пресс-служба клуба.

Коноплянка выступал за румынский клуб с лета 2023 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

После ухода из команды Коноплянка раскритиковал главного тренера за его игровую тактику.

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