Украинец Коноплянка — об уходе из румынского клуба: у тренера игра – бей-беги, атака приди

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка высказался о своём уходе из румынского клуба «ЧФР Клуж».

«Я не просил о втором шансе. Я сказал президенту, что если этот тренер, Мандорлини, останется в команде и дальше, то мне здесь делать нечего. У него игра – «бей-беги, пожалуйста, атака приди.

Когда я переходил в ЧФР, между президентом и тренером не было никакой коммуникации по поводу того, какие игроки нужны и на какие позиции. ЧФР играет по схеме 5-3-2, и для моей позиции там просто нет места. Так мне сказал тренер. Когда я спросил Мандорлини, почему меня тогда пригласили, он ответил, что многое в клубе ему самому непонятно», — приводит слова Коноплянки Украинский футбол.

Коноплянка выступал за румынский клуб с лета 2023 года. Его контракт с клубом бл рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

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