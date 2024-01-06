«Всегда под рукой». Супруга Роналду опубликовала религиозное фото на фоне распятия

Джорджина Родригес, жена звёздного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, в своих социальных сетях опубликовала религиозное фото на фоне распятия Иисуса Христа.

Девушка вытянула руку на фоне распятия, держа в ней маленький крест. «Всегда под рукой», — написано под фотографией.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Следом за португальцем идут Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), также забивший 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), который забил 50 голов.

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