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Роналду получит премию Марадоны на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023

Роналду получит премию Марадоны на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023
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38-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пополнит свою коллекцию ещё одним трофеем: наградой Марадоны как лучшему бомбардиру года. Вручение награды состоится 19 января на церемонии Dubai Globe Soccer Awards 2023, сообщает Goal.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 54 гола в матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии в 2023 году. В гонке бомбардиров португальский форвард обошёл таких игроков: нападающие «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (52 гола) и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн (52), а также форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (50).

Отметим, что в этом месяце Криштиану Роналду выиграл награду «Игрок месяца Саудовской профессиональной лиги» за декабрь, забив 5 голов и отдав 3 ассиста в 5 матчах.

В нынешнем сезоне португалец забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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