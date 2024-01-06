Переход Артура в «Зенит» может не состояться, если команды не договорятся до понедельника

«Палмейрас» и «Зенит» пытаются урегулировать все нюансы, связанные с потенциальным трансфером крайнего нападающего бразильской команды Артура Гимарайнса в санкт-петербургский клуб, до грядущего понедельника. Об этом сообщает бразильский журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

По информации источника, клубы намерены прийти к решению по трансферу Артура к понедельнику, поскольку в этот день начинается предсезонная подготовка «Палмейраса». В случае, если команды не смогут договориться к этому сроку, 25-летний футболист продолжит тренироваться в составе бразильского клуба. Подчёркивается, что при таком положении дел существует вероятность того, что трансфер Артура в «Зенит» будет сорван.

В минувшем сезоне крайний нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.