Сумма трансфера Артура в «Зенит» может вырасти из-за вмешательства агента

После того, как новым агентом крайнего нападающего «Палмейраса» Артура Гимарайнса, которым интересуется санкт-петербургский «Зенит», стал Пауло Питомбейра, сумма трансфера игрока в российский клуб может быть увеличена с € 15 млн до € 17 млн. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, бразильский клуб также поддерживает инициативу агента по увеличению цены трансфера для «Зенита», поскольку потенциально это может принести «Палмейрасу» большую прибыль.

Ранее в СМИ появилась информация, что несмотря на имеющиеся у 25-летнего футболиста сомнения относительно перехода в санкт-петербургский клуб, «Зенит» по-прежнему сохраняет интерес к его покупке. При этом подчёркивалось, что стороны не спешат искать компромиссы в переговорах.

В минувшем сезоне Артур принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.