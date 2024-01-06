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Булыкин: верю в возвращение России на международную арену в 2024 году

Булыкин: верю в возвращение России на международную арену в 2024 году
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин верит, что в наступившем году российские национальные команды могут снова начать принимать участие в международных соревнованиях.

«Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Но это может случиться только к концу года, когда все большие спортивные события пройдут», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров из-за политической ситуации в мире.

В период с 14 июня по 14 июля будет проходить чемпионат Европы — 2024. Местом его проведения станет Германия. В этом турнире примут участие 24 национальные команды. Затем в период с 20 июня по 14 июля пройдёт Кубок Америки. В данном турнире будут соревноваться 16 сборных.

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